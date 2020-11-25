В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» дома одержала победу над донецким «Шахтером» со счетом 4:0.

В составе гладбахского клуба по мячу забили Ларс Штиндль с пенальти на 17-й минуте, Нико Эльведи с передачи Ларса Штиндля на 34-й минуте, Бреель Эмболо на первой добавленно к первому тайму минуте и Оскар Вендт на 77-й минуте.

После четырех туров команда Марко Розе занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе восемь очков. «Шахтер» идет вторым, набрав четыре балла.

В параллельном матче «Интер» сыграет с «Реалом». У нерадзурри в активе два очка, у мадридцев — четыре.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Боруссия» проведет 1 декабря дома против миланского «Интера». «Шахтер» в этот же день примет мадридский «Реал».