В Мадриде в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов стартовал матч между московским «Локомотивом» и местным «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

На данный момент «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав два очка после трех туров. Возглавляет таблицу мюнхенская «Бавария», у которой девять баллов. «Атлетико» с четырьмя очками второй, «Ред Булл Зальцбург» с одним баллом четвертый.

Матч обслуживает словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступают Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери назначен Раде Обренович.