В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» дома потерпел поражение от английского «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник английского клуба Фил Фоден, который отличился на 36-й минуте с передачи Рахима Стерлинга.

После четырех туров команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе 12 очков. Пирейцы идут третьими, набрав три балла.

В параллельном матче «Порту» сыграет с «Марселем». У португальцев, идущих вторыми, в активе шесть очков, у французов ни одного балла.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проведет 1 декабря на выезде против «Порту». «Олимпиакос» в этот же день в гостях сыграет против «Марселя».