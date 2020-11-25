Умер Диего Марадона, сборной Украины присудили техническое поражение, Матч звезд НБА отменили. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Попов назначен на должность спортивного директора клуба.

Скончался Диего Марадона

Аргентинские СМИ сообщают о смерти бывшего капитана национальной команды Аргентины Диего Марадоны.

Сборной Украины присудили техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций против национальной команды Швейцарии.

В сборной России по биатлону обнаружили зараженных коронавирусом

В национальной команде России по биатлону перед стартом первого этапа КМ в финском Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом.

Все турниры UFC в декабре могут отменить из-за коронавируса

В штате Невада установили трехнедельную паузу для замедления роста распространения коронавирусной инфекции.

Матч всех звезд НБА перенесен с 2021-го на 2024 год

Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что Матч всех звезд 2021 года в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года.

«Боруссия» снова разгромила «Шахтер», победив 10:0 в двух матчах

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» дома одержала победу над донецким «Шахтером» со счетом 4:0.

«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и вышел в плей-офф ЛЧ

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» дома потерпел поражение от английского «Манчестер Сити» со счетом 0:1.