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  • 01:30,  26 ноября 2020
Бокс/MMA
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Хабиб о Марадоне: Благодаря ему миллионы людей полюбили футбол

Хабиб о Марадоне: Благодаря ему миллионы людей полюбили футбол
Хабиб Нурмагомедов в одежде своей именной коллекции. Фото: Reebok.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов почтил память легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.

«Один из величайших спортсменов всех времен. Благодаря Марадоне миллионы людей полюбили футбол», — написал Хабиб в своем Instagram.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

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