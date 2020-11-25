Хабиб о Марадоне: Благодаря ему миллионы людей полюбили футбол

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов почтил память легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.
«Один из величайших спортсменов всех времен. Благодаря Марадоне миллионы людей полюбили футбол», — написал Хабиб в своем Instagram.
Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.
Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.
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