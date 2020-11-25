Ханю вошел в состав участников чемпионата Японии

Федерация конькобежного спорта Японии включила двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю в состав участников национального чемпионата.

Соревнования будут проходить с 25 по 27 декабря в японском Нагано.

Отметим, Юдзуру Ханю пропускает серию Гран-при текущего сезона. В конце августа Ханю сообщил, что не выступит в серии Гран-при из-за пандемии коронавируса. Письмо со своим решением фигурист направил в Федерацию фигурного катания Японии. Спортсмен отметил, что пока неизвестна связь COVID-19 и других респираторных заболеваний, поэтому людям нужно быть максимально осторожными.

Последний раз японец выходил на старт в феврале – на чемпионате четырех континентов в Сеуле он выиграл золото.