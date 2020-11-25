Бывший тренер команды FaZe Clan по CS:GO Янко YNk Паунович рассказал свои мысли про профессионального игрока Олофа olofmeister Кайбьера, который в данный момент является стендином в коллективе. Паунович признался, что 28-летний шведский игрок отлично понимает механику игры и ему не нужно быть в лучшей форме, чтобы показывать достойные результаты.

Невозможно заменить такого игрока как olofmeister. Даже если вы возьмете невероятно талантливого игрока вроде ropz, hunter- или jks. Olofmeister невероятный игрок, очень умный и у него прекрасное понимание механик игры. Так что я не был удивлен, когда он вернулся в FaZe и начал здорово выступать. Ему не нужно быть в самой лучшей форме, чтобы помогать команде.

29 октября Кайбьер заменил Николу NiKo Ковача в команде FaZe Clan по CS:GO. Он выступал за FaZe Clan до конца мая 2020 года, после чего решил взять перерыв в карьере.