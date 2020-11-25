Киберспортсмен состава Cloud9 Алекса ALEX МакМикин поделился первыми результатами своей команды. Капитан коллектива считает, что ответственность за каждую встречу присутствует внутри ростера из-за анонса стоимости покупки каждого игрока, однако при этом британец заявил, что организация не давил на них.

Я бы не сказал, что организация давит на нас. Конечно, команда чувствует ответственность из-за открытой информации о стоимости состава и громких анонсов, но давления со стороны клуба мы точно не чувствуем. После поражений мы открываем социальные сети и видим, что на каждую смерть люди реагировали сообщением «$2,1 млн за это?» и чем-то в этом роде.

Капитан команды также заявил, что за пределами игры профессиональной сцены игроки хорошо сдружились, однако в рамках турнирных матчей ещё необходимо время для налаживания отношений внутри коллектива.

На момент написания материала Cloud9 выиграли NiP в рамках онлайн-турнира BLAST Premier Fall 2020 Showdown со счётом 2-0 и ждут своего матча с Complexity, который состоится 28 ноября в рамках этого же турнира.