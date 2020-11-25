Европейская команда объявила mudgolems объявила о том, что ищет организацию на новый сезон Dota Pro Circuit, который пройдёт в 2021 году. Информация об этом появилась в твиттере игрока Нета 33 Шапира. Киберспортсмен заявил, что ждут любые предложения из европейского и североамериканского региона.

Микс mudgolems был создан в начале осени 2020 года и за это время успел показать отличные результаты. Сперва команда прошла с квалификаций на онлайн-турнир ESL One Germany 2020, где сенсационно заняла третье место, обойдя при этом Team Secret, Team Liquid и другие сильные европейские команды. А затем коллектив Неты 33 Шапиры добрался до финала BTS Pro Series Season 3 и прошёл в EPIC League Season 2 первого дивизиона.

25 ноября разработчики игры Dota 2 Valve опубликовали официальный анонс, в котором заявили о конкретных датах нового сезона DPC грядущего года и объявила о пересоне выпуска нового персонажа в свою игру.

Mudgolems