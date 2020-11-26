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Naive-: Мне нереально в падлу играть в Dota 2
Valve объявила о новом сезоне DPC и дате выхода героя в Dota 2
Не так уж и долго сообщество критиковало Valve за её бездейственность в отношении к Dota 2. Всеми долгожданный сезонный ивент Diretide надоел и киберспортивные игроки «завыли» от отсутствия изменений на профессинальной арене и новом сезоне Dota Pro Circuit 2021.
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