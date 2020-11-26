Karrigan о Bymas: У него огромный потенциал

Naive-: Мне нереально в падлу играть в Dota 2

Valve объявила о новом сезоне DPC и дате выхода героя в Dota 2

Не так уж и долго сообщество критиковало Valve за её бездейственность в отношении к Dota 2. Всеми долгожданный сезонный ивент Diretide надоел и киберспортивные игроки «завыли» от отсутствия изменений на профессинальной арене и новом сезоне Dota Pro Circuit 2021.

Biver объявил о возвращении в Dota 2

V1lat о новом DPC сезоне: Наконец-то сможем смотреть Dota 2 со смыслом

Lifewren: Высказывать мнение об игре можно только, если ты в неё играл лично

Коллектив ninjaboogie распался

YNk считает, что olofmeister нельзя заменить в FaZe Clan

ALEX про Cloud9: Я бы не сказал, что организация давит на нас

Mugdolems объявила о поиске организации на сезон DPC 2021