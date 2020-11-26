В игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» встречался с «Локомотив». Матч состоялся на арене «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Атлетико» удалось забить на 68-й минуте, однако полузащитник «Атлетико» Коке, забивая гол в ворота Гильемере, оказался в офсайде. Это показал VAR — забитый мяч был отменен.

Встречу судила словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. После матча главный тренер «Локомотива» Марко Николича отметил, что был доволен сыграть вничью с командой, которая обыграла 3 дня назад «Барселону», при этом «Локомотив», по его словам, мог и выиграть.

Московский «Локомотив» теперь имеет 3 очка в таблице и занимает третье место в группы А, имея шансы на выход в плей-офф. Мадридский «Атлетико» с пятью очками находится на втором месте. В параллельном матча «Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в плей-офф.