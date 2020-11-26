Наставник московского «Локомотива» Марко Николич отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ранее выступившего с критикой игры братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков.

По словам Николича, у него нет времени, чтобы смотреть выступления других тренеров. Однако критика, по его мнению, — это нормально.

«Черчесов – опытный главный тренер, он многого добился, и надо это уважать. Это мой коллега, я его уважаю, поэтому не хочу комментировать его слова. У каждого тренера есть свои вопросы, которые нужно решать, и я решаю проблемы своей команды», — сказал Николич.

Тренер «Локомотива» был доволен, что 3 дня назад его команда обыграла «Барселону». По его словам, первые 15 минут было нелегко, однако потом команда стала двигать и обрела уверенность.

Благодаря ничьей с мадридским «Атлетико» (0:0) московский «Локомотив» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А.