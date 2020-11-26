Бывший главный тренер «Зенита», наставник французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции после игры четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:2) предложил необычный способ увековечить память о легендарном Диего Марадоне.

Португальский специалист предложил абсолютно во всех клубах мира вывести из обращения десятый номер, под которым играл Марадона. В «Марселе» под номером 10 играет француз Димитри Пайет.

Напомним, легендарный аргентинец Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. У бывшего футболиста «Наполи» и сборной Аргентины была зафиксирована остановка сердца.

Ранее 11 ноября Марадона был выписан из больницы, где перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадона лежал в клинике для лечения от алкогольной зависимости.