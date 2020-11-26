Домашняя арена итальянского «Наполи» будет носить имя лгенды клуба аргентинца Диего Марадоны. Об этом написал в твиттере мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

Напомним, что лучшие годы карьеры Марадоны прошли в «Наполи». За клуб из Неаполя аргентинец отыграл с 1984 по 1991 годы, проведя 188 игр и забив 81 гол.

Ранее 11 ноября Марадона был выписан из больницы, где бывший футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября на игре первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0). Встреча была посвящёна 60-летнему юбилею Марадоны: ему вручили памятную доску.