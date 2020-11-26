«Арена Загреб» должна была в январе 2021 года принять чемпионат Европы по фигурному катанию. Теперь переоборудовали под COVID-госпиталь.

Как сообщает Jutarnji.hr со ссылкой на министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша, уже к концу недели дворец спорта примет первых пациентов. Для начала будет тестовая фаза функционирования, в ходе которой будут приняты только десять пациентов.

Затем туда будут отправлять пациентов, которые почти готовы к выписке. Ожидается, что это разгрузит больницы Загреба для более тяжелых пациентов. Пациенты будут иметь всю необходимую помощь на арене.

В данный момент в Загребе больница наполняются больными коронавирусом быстрее, чем люди выздоравливают. Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Так, 25 ноября было зафиксировано 3603 новых кейсов. 56 человек скончались.