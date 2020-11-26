Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что россиянин, объявивший после победы над Джастином Гэтжи о завершении карьеры, еще будет драться.

Исходя из понимания Мендеса, Хабиб сдает тесты для USADA и остается частью системы — он еще никуда не ушел.

«Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя, его объявление об уходе. Но я на сто процентов уверен, что всё это не означает, что он вышел из игры. Вот это сто процентов», — отметил Мендес в в YouTube-канале Real Quick With Mike Swick Podcast.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов победил Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде с помощью удушающего приём, который называется «треугольник». После этого боя российский боец объявил о завершении карьеры, поскольку так хочет его мать. В активе стало 29 побед в 29 поединках в MMA, а также 13 побед в 13 боях в UFC.