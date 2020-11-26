Российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает МК.RU со ссылкой на источник в сборной России, помимо Бабикова положительные тесты сдали два врача и массажист команды. Российская сборная находится сейчас в финском Контиолахти, где должен пройти первый этап Кубка мира по биатлону.

Отмечается, что российская команда была изолирована. Допуска россиян к первому этапу Кубка мира пока нет. Решение будет принято 26 ноября после повторного тестирования на коронавирус членов команды.

Ранее Бабиков высказывался относительно коронавируса. Спортсмена напрягало то, что положительный тест может вывести его из строя. «Конечно, мы боимся заболеть. Самое страшное, что зачастую это даже бессимптомно, но сейчас любой тест положительный, уже не важно, есть у тебя симптомы или нет, выкидывает тебя из борьбы», — говорил Бабиков.