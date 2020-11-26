Прямая трансляция матча «Северсталь» — СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сегодня, 26 ноября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали».

Игра состоится в Череповце в Ледовом дворце и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

В последнем матче Континентальной хоккейной лиги СКА обыграл «Барыс» со счетом 4:3.

Ранее команды встречались 14 ноября в Череповце. Армейцы одержали победу со счетом 2:0. Затем СКА победил «Салават Юлаев», после чего уступил дома челябинскому «Трактору» (0:1).

СКА идет вторым на Западе — 39 очков. «Северсталь», одержавшая две победу кряд, седьмая с 32 баллами.