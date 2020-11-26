Тренер Алексей Мишин поведал о работе со своим новым учеником — бронзовым призером ЧМ-2018 Михаилом Колядой.

По словам Мишина, если говорить о потенциальных возможностях, то Коляда, возможно, его и не удивил — Мишин и раньше видел в нем талант. Однако Коляда удивил его в другом.

«У меня сейчас таких послушных учеников, как он, может, и нет. Он меня слушает просто беспрекословно. Не знаю, чем это объяснить. То ли это зрелость ума, то ли свойство характера», — сказал Мишин в эфире «Эхо Москвы».

Ранее Коляда выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. После короткой программы Михаил шел третьим, но сумел вырваться на первое место. Единственной ошибкой в программе стала бабочка на тройном акселе в первой половине программы. Результат Коляды — 281,89 балла.