Петербургский «Зенит» сегодня, 26 ноября, на гостевом паркете сыграет с литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдет в Каунасе и начнется в 21:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:



Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего семь матчей в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону», «АСВЕЛ», «Альбу», «Басконию», а также уступил «Олимпиакосу» и «Химкам». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Жальгирис» — в Литве и в Петербурге.