Союз биатлонистов России (СБР) уточнил информацию по ситуации с коронавирусом в команде. Вирус подхватили четыре представителя сборной России, среди которых биатлонист Антон Бабиков. Все они сдали положительные тесты на коронавирус.

Как отмечает телеграмм-канал СБР, кроме Бабикова положительный результат дали тесты доктора сборной России Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

Как сообщает СБР, по состоянию на утро четверга, согласно с антиковидному протоколу вся команда изолирована в отеле и не выходит из своих номеров. Питание каждому доставляется индивидуально в пищевых контейнерах».

Новые плановые тесты на коронавирус сборная России пройдет 27 и 28 ноября.