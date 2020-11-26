Коронавирус: сколько заболевших в России на 26 ноября

Согласно данным на сайте Стопкоронавирус.рф, в России на четверг, 26 ноября, выявлено 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 187 990. За все время пандемии было проведено более 74,2 млн тестов.

Пандемия унесла жизни 38 062 россиян, 1 685 492 человек успешно преодолели болезнь. За последние сутки скончались еще 524 человек, по выздоровлению выписаны 25 073 россиян. На данный момент у 464 436 человек заболевание находится в активной стадии.

Наибольший прирост зараженных вновь зафиксирован в Москве — 6075 новых случаев. В Санкт-Петербурге за сутки добавился 3669 пациент, в Московской области — 1022 , в Нижегородской области — 453 .