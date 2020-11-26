Тренер Алексей Мишин рассказал о своей ученице чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой, которая на прошлый уик-энд выиграла Гран-при в Москве.

По словам Мишина, часто можно слышать, что Туктамышева не очень талантливая — «не очень там, не очень сям».

«На самом деле она очень талантливая. Когда Лиза приехала из Удмуртии, она была маленькая девочка, закрытая, вся закутанная. Мы начали заниматься, а у нее оказался абсолютный слух, пластичные руки, взрывные мышцы», – отметил Мишин в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Мишин подчеркнул, что у Туктамышевой есть талант к кручению и вращению вокруг своей оси, который развивала его тренерская команда.

Напомним, на Гран-при в Москве Туктамышева прыгнула три тройных акселя. Один из них был в короткой программе и два – в произвольной. Петербуженка обошла действующую чемпионку Европы Алену Косторную и Анастасию Гулякову.