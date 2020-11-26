Встречи Лиги Европы в четверг, как и ранее в Лиге чемпионов, начнутся с минуты молчания в
память о Диего Марадоне.
Ранее УЕФА сообщил, что все еврокубковые матчи на этой недели начнутся с минуты молчания. Сегодня московский ЦСКА сыграет на своем поле с голландским «Фейеернордом».
«Мы можем подтвердить, что на этой неделе на всех матчах под эгидой УЕФА будет
соблюдаться минута молчания», — заявили в пресс-службе организации.
Накануне легендарный футболист ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Отмечается, что Марадона находился в своем доме в районе Сан-Андрес. На место приехали сразу несколько машин скорой помощи, но спасти великого нападающего не смогли. Последними словами Марадоны была фраза: «Я плохо себя чувствую».
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