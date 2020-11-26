Бразильский универсал «Зенита» Дуглас Сантос, скорее всего, пропустит встречу 16-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Футболист получил травму в игре в Риме с «Лацио», покинув поле еще в первом тайме. На поле вышел Алексей Сутормин и стал играть правого защитника. Игравший там Далер Кузяев занял позицию Сантоса в центре поля.

У «Зенита» в общей группе работают полузащитник Вендел и защитник Данил Круговой — оба пропустили игру с «Лацио» (1:3) и «Ахматом» (2:2). Восстановление Дугласа Сантоса затягивается.

«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в субботу, 28 ноября. Началом матча в 14.00 по московскому времени. «Зенит» занимает 2-е место, отставая от ЦСКА на одно очко.