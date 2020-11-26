Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

РФС не исключают вариант с отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщае Metaratings.ru.

По информации источника, основным и единственным кандидатом в случае, если Черчесов уйдет со своего поста является бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. Сообщается, что за назначение 68-летнего тренера выступают несколько высокопоставленных лиц РФС, активно лоббирующих отставку Черчесова.

Также отмечается, что несмотря на неудовлетворительные результаты в осенних матчах и скандальное интервью «Матч ТВ», позиции Черчесова являются устойчивыми.

Недавно Бердыев отказался от работы в «Динамо», потому что ему пообещали пост главного тренера сборной России. Назначение специалиаста в национальную команду может произойти до чемпионата Европы 2021 году.

Бердыев уже был кандидатом на пост главного тренера сборной в 2016 году, но в итоге предпочли Черчесова.