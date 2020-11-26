Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова выложила две модельные фотографии в инстаграме. Первое фото сделано в цвете, второе — чёрно-белое.

«Цветная или чёрно-белая? Честно сказать, модель из меня ещё та… (кто столкнулся — знает.) Поэтому, когда получаются красивые кадры, это заслуга команды! Где тебя накрасят, оденут, поставят правильно и сфотографируют красиво», — написала Ефимова.

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Ранее стало известно, что Юлия Ефимова продолжит тренировки в США и не будет принимать участие в чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге, поскольку прямых рейсов нет, а стабильное авиасообщение из-за пандемии отсутствует. По словам главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, Ефимову ждут на олимпийский отбор