Спортсмены, ушедшие в 2020 году

Знаменитый баскетболист разбился на вертолете в феврале 2020 году. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь, а также еще семь человек. Брайант летел на баскетбольный матч, корорый предстояло играть его дочке. Баскетболисту был 41 году. У него осталась супруга и еще трое дочерей — 17-летняя Наталья, трехлетняя Бьянка и семимесячная на тот момент Капри. Расследование показало, что трагедия произошла в результате ошибки пилота, который угодил в туман и не смог из него вылететь.

Иннокентий Самохвалов, футбол



Игроки системы московского «Локомоитва» не стало 20 апреля 2020 года. Ему стало плохо во время пробежки возле дома, а смерть произошла от сердечно-сосудистой недостаточности. Футболист имел проблемы со здоровьем, однако получал необходимые документы до профессионального футбола, хотя большие нагрузки ему были строго противопоказаны.

Абдулманап Нурмагомедов, единоборства



Величайший тренер, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо и отец Хабиба, скончался 3 июля. Абдулманап переболел коронавирусом, который выдал осложнения: воспаление легких и инфаркт. Специалист был введен в искусственную кому и перевезен в Москве, но это не помогло. В начале июля о его смерти сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Умер отец Хабиба. Жизнь и смерть Абдулманапа Нурмагомедова в цифрах

Магомед Алиомаров, борьба



Главный тренер женской сборной России по борьбе скончался от коронавирус. Перед смертью он находился в больнице будучи подключённым к аппарату ИВЛ. Алиомаров был успешным тренером сборной, при нем выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане. На чемпионате Европы 2020 года в Риме сборная победила в неофициальном командном зачёте, завоевав четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Радомир Антич, футбол



Великий тренер «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» скончался на 72-м году жизни. Свое влияние также оказал коронавирус, хотя официально об этом сообщено не было. Антич — единственный тренер в истории, который в разное время возглавлял лучшие клубы Испании — мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Барселону».

Василий Кульков, футбол

В декабре прошлого года Кулькову удалили опухоль. 10 октября, у Кулькова была назначена очередная операция по онкологии, однако 54-летний Кульков умер в реанимации. Бывший футболист также переболел коронавирусом. Кульков выступал за «Зенит» в 1997 году, перейдя в петербургский клуб по приглашению Анатолия Бышовца. Кульков был одним из героев встречи с московским «Торпедо», когда «Зенит», уступая со счетом 0:2, победил московский клуб 3:2 на Петровском. А также он был одним из тех, кто закрывал Диего Марадону в лигочемпионском матче «Спартака» против «Наполи» 30 лет назад.

Игорь Москвин, фигурное катание