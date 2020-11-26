В четверг, 26 ноября, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Лудогорец» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет в Лондоне, начнется в 23:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в данный момент располагается на лидирующей строчке в турнирной таблице Лиги Европы в группе J и имеет шесть очков.

Коллектив сперва обыграл «ЛАСК» без шансов со счётом 3-0, затем практически с тем же результатом справился с «Лудогорцев» с результатом 3-1, однако не смог справиться с «Антверпеном» (0-1).

В рамках английской Премьер-лиги клуб также выступает достаточно успешно и располагается на первом месте и имеет 20 баллов за девять сыгранных матче.

Подопечные Жозе Моуринью провели отличную серию из четырёх побед, сперва выиграли «Бенрли» со счётом (1-0, затем справились с «Брайтоном» (2-1) и «Вест Бромвич» (1-0) и напоследок обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2-0.

«Лудогорец»

Абсолютно перевёрнутая ситуация у команды «Лудогорец», клуб занимает последнее место и проиграл все три тура, на счету коллектива ноль очков.

В рамах европейской лиги футболисты проиграли «Антверпену» со счётом 1-2, ЛАСКу (3-4) и против сегодняшнего соперника «Тоттенхэма» (1-3).

В рамках местного чемпионата клуб выглядит намного более уверенно и успешно, заработав в свой арсенал 26 очков за 11 сыгранных туров.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 1.10, победа «Лудогорца» — 29.00, ничья — 9.20.

Несмотря матч с абсолютным фаворитом и достаточно предсказуемым исходом, аналитики предполагают, что «Лудогорец» всё-таки покажут свои зубы и забьют гол и предлагают рассмотреть ставку на победу «Тоттенхэма» и обе команды забьют с коэффициеном 2.90.