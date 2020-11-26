В мадридском «Атлетико» негативно отозвались о работе судьи в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (0:0). Этот матч обслуживала словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Она отменила гол «Атлетико» во втором тайме после просмотра VAR.

Недовольство игроков «Атлетико» Хосе Хименеса и Анхеля Корреа зафиксировали камеры в подтрибунном помещение.

«Судья ужасен. Еще и говорит с ними по-русски», — сказал Корреа.

«Это правда. Разговаривает с ними на одном языке. Странно все это», — отметил Хименес.

Посе этого к футболистам подошел Сауль и сказал им, что перед ними висит камера, записывающая звук. Футболисты «Атлетико» завершили обсуждение.

«Атлетико» набрал 5 очков, у «Локомотива» три балла.