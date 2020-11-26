Стали известны последние слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался накануне в возрасте шестидесяти лет.

Как сообщает АБН со ссылкой на телеканал Todo noticias, футболист перед смертью рассказал о своем самочувствии.

«Мне нехорошо», — сказал Марадона после завтрака. Далее он ушел в свою комнату, чтобы прилечь.

Марадоне сразу же вызвали скорую, но когда врачи прибыли на место, Марадона уже не дышал. Аргентинец скончался от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.