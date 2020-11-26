Московский ЦСКА на своем поле примет голландский «Фейенорд» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 26 ноября, и начнется в 20:55 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Перед четвертым туром команда Виктора Ганчаренко находится на последнем месте в группе, набрав два очка. В прошлой игре армейцы в Нидерландах москвичи уступили «Фейенорду» со счетом 1:3. Голландский коллектив занимает третье место с четырьмя очками.

Ранее в игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу над австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1. Гол в составе армейцев забил аргентинец Адольфо Гайч. В матче с «Динамо» на своем поле сыграл вничью 0:0.