Аналитик и комментатор Александр Petr1k Петрик порассуждал об идее киберспортивной команды Team Vitality использовать замены на шестого игрока прямо во время одной серии матча. Петрик считает, что в рамках длинной серии до трёх побед такая стратегия подходит как никогда лучше.

Я думаю, это новый тренд будет. После победы Vitality на IEM Beijing 2020 я уверен, что сейчас каждая из команд, особенно NAVI, думает о том, что «нам сейчас бы шестой игрок пригодился». Все говорят про конкуренцию, давление, возможность давать отдохнуть своим игрокам. В bo5 шестой игрок — это просто имба.

Аналитик также заявил, что для Natus Vincere испытывают одну и ту же проблему в гранд-финале уже несколько раз и к четвёртой и пятой карте уже не могут показать свою лучшую игру из-за давления и усталости от всей встречи.

Ранее Петрик рассказал свои мысли относительно гранд-финала IEM Beijing Online 2020 между французским коллективом Team Vitality и российской командой Natus Vincere. Петрик считает, что победители продемонстрировали характер, хотя изначально коллектив не славился этой возможностью.