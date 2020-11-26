Аналитик и стример по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своим мнении о гранд-финале онлайн-турнира IEM Beijing 2020, который состоялся между французской командой Team Vitality и российским коллективом Natus Vincere. Триноженко считает, что если бы финал прошёл в формате до двух побед, то “Рождённые Побеждать” бы одержали победу.

У NAVI слабый пул карт, а тут ещё и best-of-5. Играли бы они bo3, NAVI бы, наверное, выиграли 2:1 или 2:0. А тут bo5, две NAVI выиграли, а на три их не хватило. Я заметил, что много хейтеров ZywOo у нас есть. Хотя я не знаю, чего его хейтить. Игрок как игрок, очень хороший. Классно раздал типа, но прямо видно, как люди негативно к нему почему-то относятся.

Ранее тренер команды Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский поделился своими мыслями о гранд-финале турнира IEM Beijing Online 2020, в котором его коллектив проиграл Team Vitality. Городенский признался, что для ростера «Рождённых Побеждать» это является очень тяжёлым поражением и он разочарован этим.