В рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона друг с другом встретятся Virtus.pro и Vikin.gg. Матч пройдёт в 19-00 по московскому времени.

Virtus.pro vs Vikin.gg

Обе команды выступают достаточно успешно и имеют минимум поражений. Новый состав Virtus.pro, который, напомним являлся молодёжным составом VP.Prodigy за четыре игры отдали всего одну карту и не проиграли ни одной серии.

В рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона клуб занимает первое место и имеет в своём арсенале 12 очков. Коллектив обыграл Nigma со счётом 2-0, mudgolems и OG с тем же результатом и только против команды Алексея Solo Березина со счётом 2-1.

Vikin.gg за последние восемь игр проиграли только одну против Alliance 21 ноября. До этого клуб обыграл Live to Win, Ninjas in Pyjamas и Team Liquid в рамках турнира Dota Summit 13 для европейского и СНГ-региона и выиграл его.

Киберспортивная команда также одержала победу на Team Secret, mudgolems и OG в рамках текущего турнира.

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