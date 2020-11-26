Российский футбольный союз на своём официальном сайте выложил вердикт экспертно-судейской комиссии по решению рефери Сергея Карасёва в игре 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (2:2).

По сообщению ЭСК, арбитр ошибочно назнчил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте. В эпизоде инициатором контакта двух футболиста стал игрок «Ахмата» Ильин. Защитник выпригывал вертикальнно вверх, а его действия направлены на игру головой в мяч — движение руками носит естественный для прыжка характер.

«В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», — сообщает на сайте.

Напомним. что из-за этого решение «Ахмат» ушел от поражения. Игра завершилась со счетом 2:2 — пенальти был назначен вскоре после того, как защитник Деян Ловерн вывел «Зенит» вперед.