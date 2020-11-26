15-летняя фигуристка Ксения Чистякова объявила в инстаграме, что ищет партнера для парного катания. Спортсменка планирует участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Чистякова отметила, что занимается фигурным катанием четыре с половиной года и тренировалась у Инны Гончаренко, Сергея Давыдова, Елены Буяновой и Этери Тутберидзе.

По словам Чистяковой, из-за сильной конкуренции она решила перейти в парное катание. Фигуристка отметила, что владеет всеми парными элементами, тройными прыжками, каскадами 3-1-3, 3-2.

«Найти такого же целеустремленного, нацеленного на результат, неконфликтного партнера, владеющего парными элементами и тройными прыжками, оказалось серьезной проблемой. Цель: сборная России, участие в этапах юниорских Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира», — написала Чистякова.

До 2019 года спортсменка выступала в одиночном катании и за это время стала двукратным серебряным призером первенства Москвы. Участвовала в первенствах России и этапах Кубка страны и входила в юниорскую сборную России.