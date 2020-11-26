Сборная России по биатлону в Эстерсунде. Фото: "Инстаграм" Екатерины Юрловой-Перхт

Сборная России по биатлону в Эстерсунде. Фото: "Инстаграм" Екатерины Юрловой-Перхт

Союз биатлонистов России (СБР) продемонстрировал, как представители сборной работают в своих гостиничных номерах пока команда находится на карантине в отеле в Контиолахти.

«Русские не сдаются. Сборная продолжает тренировки на карантине в Финляндии», — говорится в сообщении СБР.

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Напомним, что Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Такой же результат показали тесты доктора сборной России Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также массажиста Валерия Лашина.

Согласно антиковидному протоколу вся команда изолирована в отеле и не выходит из своих номеров. Питание каждому доставляется индивидуально в пищевых контейнерах.

Решение об участии сборной России в первом этапе Кубка мира пока не принято.