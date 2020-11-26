Natus Vincere заняли четвёртое место в рейтинге ESL по Dota 2, поднявшись на два места вверх. Лидером таблицы стала команда Team Liquid, обогнав Team Secret на 40 очков и теперь имеет 582 балла. В тройку лучших также вошёл европейский коллектив Vikin.gg, который поднялся на пять строчек вверх.

OG, Team Nigma, Alliance и PSD.LGD сдали свои позиции и опустились на одно или несколько мест вниз. Новый коллектив Алексея Solo Березина Just Error появился в рейтинге с пометкой NEW и в данный момент занимает 18 место.

Среди самых «выстреливших» команд присутствуют европейский клуб Ninjas in Pyjamas, который поднялся на семь мест и теперь занимает 11 место. На 12 строчке располагается российская команда Yellow Submarine, которая собралась ещё около месяца назад, она тоже поднялась на семь мест вверх.

Новый состав Virtus.pro также имеет приписку в рейтинге NEW и занимает 23 строчку, имея в своём арсенале 37 поинтов.