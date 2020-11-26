Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По словам нападающего, они созвонились с Черчесовым и обсудили ситуацию Дзюбы и последние игры сборной.

«Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро», — приводит слова Дзюбы «RT на русском».

Как рассказал Дзюба, тренер сказал, что есть задача, которую будут решать — нужно объединиться для решения этой задачи.

По словам Дзюбы, сейчас непростой период, каждому нужно подумать, как исправить ситуацию.

Ранее Черчесов вызвал Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи из-за скандального интимного видео. Без Дзюбы сборная России сыграла вничью с Молдавией 0:0, а также уступила Турции 2:3 и Сербии 0:5.