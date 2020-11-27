Дебютный этап кубка мира по лыжным гонкам нового сезона стартует в финской Руке с 27 по 29 ноября. В Финляндии состоятся три лыжные гонки, в пятницу стартует спринт.

Главным событием открытия сезона безусловно станет Рука Трипл – где мы увидим лучших лыжников мира. В рамках соревнований состоится спринт, индивидуальная гонки и гонки преследования.

Спринтерская гонка является традиционным открытие Рука Трипл — как у мужчин, так и у женщин. Спринт классическим стилем пройдет 27 ноября. Стартовый порядок в квалификации будет определен исходя из мест лыжников в Кубке мира в прошлом сезоне.

По итогам квалификационного раунда определяются 30 лучших лыжников, которые выйдут в финальную часть соревнований по спринту. В решающей пульке всем участникам будут присвоены стартовые позиции в соответствии с их результатами в квалификации. Финал проходит в три раунда, начиная с четверьфинала. В следующий раунд выходят по два лучших лыжника из каждого забега и двух спортсменов, показавших лучшее время в данном раунде.

Начало соревнований спринта в 12.00 по московскому времени.