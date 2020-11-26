Киберспортсмен команды TNC Predator Армель Пауль Armel Тэбиос поделился своим личным достижением в Dota 2. Игрок добрался до отметки в 11 000 MMR в Dota 2. В начале весны 2020 года 20-летний филиппинец преодолел отметку в 10 000 MMR.

Другие игроки поздравили Armel с достижением такой высокой цели и пожелали успехов на профессиональной сцене и победе на главном турнире года The International.

В Dota 2 все киберспортсмены и игроки хай-ранга стремятся набрать как можно больше очков MMR для того, чтобы показать всем оппонентам, что они являются самыми сильными игроками региона, однако разница между 8000 MMR и 11 000 MMR не так сильно ощущается, как разница между 2000 MMR и 5000 MMR. В статье на nevasport была поднята и разобрана данная тема.

Раннее игрок команды HellRaisers Илья lil me alone преодолел отметку в 9 000 MMR в рейтинговом матчмейкинге Dota 2. Киберспортсмен поделился своими мыслями о достижения в телеграме, где отметил, что необходимо играть на миде или хардлейне, если в команде он находится выше в рейтинге, чем тиммейты.