Клубы РПЛ и ФНЛ будут начинать свои матчи с минуты молчание. Так будет почтена память легендарного аргентинца Диего Марадоны, который ушел из жизни в возрасте 60 лет накануне.

Восемь игр 16-го тура РПЛ пройдут 28–29 ноября, а 11 матчей 25-го тура ФНЛ состоятся 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Бывшему тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

В 1990 году он приезжал в Россию — на матч Лиги чемпионов в составе «Спартака». Его опекал защитник «Спартака» Василий Кульков, который умер несколько недель назад.