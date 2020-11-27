Волейбольный «Зенит» проведет выездной матч чемпионата России. Соперниками команды Туомаса Саммелвуо станет красноярский «Енисей», который почти месяц не проводит матчи турнира.

Нынешний главный тренер «Енисея» — Александр Климкин, возглавлявший «Зенит» в своем дебютном сезоне 2017/2018. Затем он уступил свое место наставнику сборноу России Туомасу Саммельвуо.

В активе «Зенита» 6 побед в десяти матчах и третья строчка в турнирной таблице чемпионата страны. Встреча 11 тура чемпионата России «Енисей» — «Зенит» начнется в 15:00 по московскому времени. Игра будет проходить без зрителей.

В своем последнем матче чемпионата России «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге 24 ноября.