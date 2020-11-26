Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может уйти из московского клуба в ближайшее время. Об этом пишут «Рейтинг букмекеров» и «Чемпионат».

Сообщается, что решение о судьбе менеджера будет принято после первой части текущего сезона. Возможный уход Газизова связан с тем, что его функции сильно сократится после возвращения в «Спартак» Дмитрия Попова, который стал спортивным директором красно-белых. Ожидается, что его функционал будет таким, что и у гендиректора.

Приход в клуб Попова вызван недовольством летнем трансферном окном, в ходе которого коллектив пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.