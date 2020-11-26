Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, какие меры спортсмен соблюдал, чтобы не заболеть коронавирусом.

«Еще когда началась эта ситуация в Алдане, мы с Сашей приняли решение, что ему не стоит принимать участие в контрольных стартах и ехать в автобусе с командой на Кубок мира в Финляндию», — сказал Касперович, слова которого приводит News.ru.

Тренер подчеркнул, что Логинов — очень дисциплинированный спортсмен, поэтому соблюдал все меры предосторожности. Однако сейчас он, как и все представители команды, находится в изоляции и пропускает тренировку.

«Я даже не хочу лишний раз рисковать и контактировать с ним лично», – добавил Касперович.

Напомним, в сборной России выявлено четыре случая заражения коронавирусом — у Антона Бабикова и трех членов персонала.