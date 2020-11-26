Российская фигуристка Ксения Синицына может пропустить ряд соревнований из-за болезни.

«Ксения Синицына после возобновления тренировок приболела, прогнозов по её выступлению в сезоне дать невозможно», – сообщил источник, знакомый с ситуацией, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, фигуристка тренируется в Москве под руководством Светланы Пановой. В текущем сезоне она не приняла участие ни в одном соревновании, так как залечивала травму.

Спортсменка не выступала даже на контрольных прокатах, хотя была включена в состав участников. Затем она снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани, который состоялся в сентябре.

В прошлом сезоне Ксения Синицына выиграла золото командного интернационального турнира в рамках юношеских Олимпийских игр. Она входила в состав команды Courage.