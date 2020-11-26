Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, стоит ли повышать возрастной ценз в женском катании.

Ранее стало известно, что Норвегия внесла предложение о повышении возрастного ценза до 17 лет. Сейчас фигуристки имеют право выступать на международном взрослом уровни по достижении 15-летнего возраста на момент начала сезона.

«Норвежец-фигурист – такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикают, какие требования они выдвигают», — заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что норвежцам стоит задуматься над смехотворностью своего предложения, так как они не знаю, с какого возраста можно выступать по взрослым.