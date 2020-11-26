Более шестисот сотрудников охранных организаций будут обеспечивать безопасность на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в ходе матча ЦСКА — «Фейеноорд» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает «Москва.ру», на стадион уже направлены 400 сотрудников Росгвардии, а также 450 полицейских и ОМОНовцев. В день матча стадион и прилегающую к нему территорию обследовали кинологи со служебными собаками, а также представители ГУ МЧС по Москве.

Напомним, ЦСКА на своем поле примет голландский «Фейенорд» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 26 ноября, и начнется в 20:55 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Перед четвертым туром команда Виктора Гончаренко находится на последнем месте в группе, набрав два очка. В прошлой игре армейцы в Нидерландах москвичи уступили «Фейеноорду» со счетом 1:3. Голландский коллектив занимает третье место с четырьмя очками.