Сборная России по биатлону сможет принять участие в гонках первого этапа Кубка мира, который будет проходить в Контиолахти (Финляндия) 28 и 29 ноября.

Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в ближайшие выходные. Кроме Бабикова, у которого тест положительный, и Гараничева. Они вместе в комнате живут, контактируют. Женская сборная в полном составе, мужская — в усеченном, наши биатлонисты стартуют в субботу и воскресенье», — сказал Губерниев.

Напомним, ранее стало известно, что в сборной России выявлено четыре случая заражения коронавирусом — у Антона Бабикова и трех представителей персонала. Вся команда была изолирована, существовал риск, что никто из россиян не будет допущен к соревнованиям.